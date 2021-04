No, le versioni Game Pass per PC di Nier Automata e The Evil Within non risolvono i loro storici problemi - articolo (Di sabato 3 aprile 2021) La versione PC del Game Pass ha recentemente ricevuto un boost di popolarità dopo che hanno iniziato a rincorrersi alcune voci circa la qualità dei porting di Nier Automata di Platinum Games e The Evil Within di Tango Gameworks, apparentemente superiori agli equivalenti pubblicati su Steam. Si trattava di un'ottima notizia per i giocatori PC: questi due titoli tanto acclamati dalla critica erano arrivati su computer in un'edizione deludente e, sebbene la nuova conversione migliorata sarebbe approdata solo su Game Pass, almeno stavamo compiendo un Passo nella giusta direzione. Ma le cose stanno davvero così? Durante i nostri test abbiamo notato alcuni vistosi aggiornamenti alla presentazione di The ... Leggi su eurogamer (Di sabato 3 aprile 2021) La versione PC delha recentemente ricevuto un boost di popolarità dopo che hanno iniziato a rincorrersi alcune voci circa la qualità dei porting didi Platinums e Thedi Tangoworks, apparentemente superiori agli equivalenti pubblicati su Steam. Si trattava di un'ottima notizia per i giocatori PC: questi due titoli tanto acclamati dalla critica erano arrivati su computer in un'edizione deludente e, sebbene la nuova conversione migliorata sarebbe approdata solo su, almeno stavamo compiendo uno nella giusta direzione. Ma le cose stanno davvero così? Durante i nostri test abbiamo notato alcuni vistosi aggiornamenti alla presentazione di The ...

