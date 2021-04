Milan-Sampdoria, ora bisogna sfatare il tabù San Siro (Di sabato 3 aprile 2021) Milan-Sampdoria in corso, i rossoneri non vincono a San Siro da quasi due mesi, era il 7 febbraio. Ora bisogna sfatare il tabù. Leggi su pianetamilan (Di sabato 3 aprile 2021)in corso, i rossoneri non vincono a Sanda quasi due mesi, era il 7 febbraio. Orail

Advertising

CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - AIA_it : Domani, sabato 3 aprile, Massimiliano Irrati (VAR nella partita Milan-Sampdoria) sarà ospite alla @DSportiva in ond… - AntoVitiello : Squalifica ridotta per Ante #Rebic. L'attaccante del #Milan ci sarà contro la #Sampdoria - VitolucioRuoti : Comunque oggi e non solo oggi la #sampdoria con #candreva e #damsgaard ha due esterni offensivi più forti di quell… - zazoomblog : Milan - Sampdoria ecco le formazioni ufficiali - #Milan #Sampdoria #formazioni -