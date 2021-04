Le pagelle del Parma – Kurtic accende la luce, Cornelius non ne sbaglia una (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Parma riesce a riagganciare due volte il Benevento portando a casa almeno un punto dal Ciro Vigorito. Le pagelle dei crociati dopo la sfida con gli uomini di Inzaghi: Sepe 6: Una sola parata, su Lapadula, ma in quel momento determinante perché tiene a galla il Parma. Il resto è ordinaria amministrazione, sui gol non ha colpe. Laurini 5,5: Poca spinta, non riesce ad azionare la catena con Man che avrebbe creato più di un grattacapo al Benevento (1’st Busi 6: un pizzico di verve in più. Ha anche l’occasione nel finale, ma la sua conclusione dal limite si spegne sul fondo). Osorio 6: Attento nelle chiusure su Lapadula, prova il colpo da tre punti con il colpo di testa nei minuti di recupero. Montipò si supera e gli dice di no. Bani 6: In ritardo su Glik nell’azione dell’uno a zero giallorosso, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ilriesce a riagganciare due volte il Benevento portando a casa almeno un punto dal Ciro Vigorito. Ledei crociati dopo la sfida con gli uomini di Inzaghi: Sepe 6: Una sola parata, su Lapadula, ma in quel momento determinante perché tiene a galla il. Il resto è ordinaria amministrazione, sui gol non ha colpe. Laurini 5,5: Poca spinta, non riesce ad azionare la catena con Man che avrebbe creato più di un grattacapo al Benevento (1’st Busi 6: un pizzico di verve in più. Ha anche l’occasione nel finale, ma la sua conclusione dal limite si spegne sul fondo). Osorio 6: Attento nelle chiusure su Lapadula, prova il colpo da tre punti con il colpo di testa nei minuti di recupero. Montipò si supera e gli dice di no. Bani 6: In ritardo su Glik nell’azione dell’uno a zero giallorosso, ...

