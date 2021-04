La Lazio ricorda Guerini con una maglia speciale durante il riscaldamento

(Di sabato 3 aprile 2021) Un ultimo saluto. Prima della sfida di campionato contro lo Spezia, laha volutore Daniel, il suo giovane campione scomparso in un incidente lo scorso 24 marzo. All’uscita dal tunnel i giocatori biancocelesti sono scesi in campo con unacon la scritta “Ciao Guero” e una foto del classe 2002. La stessa scritta è apparsa in tribuna. Prima del fischio d’inizio poi è stato trasmesso anche un video commemorativo sui maxi schermi ed è stato rispettato un minuto di silenzio da parte delle due squadre. I biancocelesti giocano anche con la fascia di lutto al braccio. Squadra in campo nel ricordo di DanielSpezia pic.twitter.com/vnq1PyopjG — S.S.(@OfficialSS) April 3, 2021 Foto: ...

Laha omaggiato Daniel Guerini All'uscita del tunnel dell'Olimpico quando i calciatori dellasi sono presentati per il riscaldamento hanno mostrato tutti e undici la maglia che il club ... «Ciao Guero» è la scritta sulla maglia da riscaldamento dei giocatori della Lazio prima della gara con lo Spezia. Un modo per ricordare l'ex Primavera scomparso in un tragico incidente d'auto. Prima ...