Highlights e gol Milan-Sampdoria 1-1 VIDEO Serie A 2020 2021

Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Milan-Sampdoria, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. A San Siro grande avvio degli ospiti che giocano una partita concentrata, tosta e gagliarda e trovano la rete quando il match sembrava molto equilibrato. Ci pensa Quagliarella che approfitta di una follia di Theo Hernandez e beffa Donnarumma con un tiro da fuori area alla Quagliarella. Qualche minuto dopo arriva l'espulsione di Adrien Silva, poi l'assedio rossonero che porta al pareggio di Hauge. LE PAGELLE E I VOTI SUMA UNA FURIA: NON CI FISCHIANO PIU' RIGORI CRUDELI: "ANDATE A LAVORARE" 0-1 QUAGLIARELLA ESPULSIONE ADRIEN SILVA 1-1 HAUGE

