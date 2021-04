Genoa-Fiorentina, piede a martello di Ribery su Zappacosta: rosso diretto per il francese (Di sabato 3 aprile 2021) Follia di Frank Ribery. L’attaccante francese della Fiorentina, nel corso del match contro il Genoa, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, si è reso protagonista in negativo compiendo un bruttissimo intervento con il piede a martello ai danni di Davide Zappacosta, che è rimasto a terra dolorante per qualche secondo. Il direttore di gara Fabio Maresca non ha avuto dubbi ed ha estratto il cartellino rosso diretto, lasciando la viola in dieci uomini per tutto il resto della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Follia di Frank. L’attaccantedella, nel corso del match contro il, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, si è reso protagonista in negativo compiendo un bruttissimo intervento con ilai danni di Davide, che è rimasto a terra dolorante per qualche secondo. Ilre di gara Fabio Maresca non ha avuto dubbi ed ha estratto il cartellino, lasciando la viola in dieci uomini per tutto il resto della partita. SportFace.

