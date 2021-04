Genoa, Ballardini: “Pari importante. Scamacca? Ha talento, ma è presto per la Nazionale maggiore” (Di sabato 3 aprile 2021) Il Genoa esce dalla sfida con la Fiorentina con un punto importante. Il match termina 1-1 e il Grifone fa un altro passo importante verso la salvezza, ormai sempre più vicina alla luce degli ultimi risultati delle dirette concorrenti.caption id="attachment 1086975" align="alignnone" width="874" Genoa Ballardini (Screnshot Youtube Genoa)/captionLE PAROLE DI BallardiniIl tecnico Davide Ballardini commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una partita difficile. Il risultato era di straordinaria importanza, anche perché affrontavamo una formazione che aveva cambiato da poco allenatore. La ripresa del campionato è sempre difficile dopo la sosta. Non è stata una gara bella, giocata sporca da parte nostra. Dal punto di ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 aprile 2021) Ilesce dalla sfida con la Fiorentina con un punto. Il match termina 1-1 e il Grifone fa un altro passoverso la salvezza, ormai sempre più vicina alla luce degli ultimi risultati delle dirette concorrenti.caption id="attachment 1086975" align="alignnone" width="874"(Screnshot Youtube)/captionLE PAROLE DIIl tecnico Davidecommenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una partita difficile. Il risultato era di straordinaria importanza, anche perché affrontavamo una formazione che aveva cambiato da poco allenatore. La ripresa del campionato è sempre difficile dopo la sosta. Non è stata una gara bella, giocata sporca da parte nostra. Dal punto di ...

Advertising

ItaSportPress : Genoa, Ballardini: 'Pari importante. Scamacca? Ha talento, ma è presto per la Nazionale maggiore' -… - andresalis : RT @StefanoTrotta1: L'esplosione di rabbia di Ballardini credo possa dire tutto. Peccato solo che non valga quanto una decisione arbitrale/… - genovatoday : VIDEO | Genoa-Fiorentina 1-1: Vlahovic risponde a Destro, nel recupero Ballardini reclama un rigore… - ricky_sgambe : RT @StefanoTrotta1: L'esplosione di rabbia di Ballardini credo possa dire tutto. Peccato solo che non valga quanto una decisione arbitrale/… - alegenoatw : RT @StefanoTrotta1: L'esplosione di rabbia di Ballardini credo possa dire tutto. Peccato solo che non valga quanto una decisione arbitrale/… -