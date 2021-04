Fernando Alonso | “È stata una gara sfortunata”

(Di sabato 3 aprile 2021) Il tanto atteso ritorno diin Formula 1 non è stato come tutti immaginavamo. Lo spagnolo infatti nella sua primaè stato costretto a ritirarsi. La causa? Un involucro di un sandwich finito nel condotto del freno. Nonostante il ritiro però l’inizio delladel pilota di Oviedo èabbastanza buona. Il due volte campione del mondo di F1 è ritornato, quest’anno, a correre in Formula 1. A quasi 40 anni ed una lunga carriera alle spalle, lo spagnolo non ha la minima intenzione di appendere il casco al chiodo. Il ritorno diin F1è stato costretto al ritiro alla fine del 33esimo giro del Gran Premio del Bahrain a causa di un problema ai freni alla sua Alpine A521. La cosa curiosa di questa ...

In totale, 244 giri tra Ocon e, con Esteban impegnato mercoledì - autore di 100 passaggi - eal lavoro giovedì. Entrambi hanno girato con una Renault R. S.18 modificata per generare ...L'asticella era alta, ma il giapponese l'ha quasi raggiunta arrivando nono al traguardo ed effettuando grandi sorpassi alla prima curva con staccate profonde che hanno sorpresoe ...Fernando Alonso si è ritirato al 32esimo giro del Gran Premio del Bahrain per un problema ai freni. E ora vede Imola, dove ha vinto nel 2005 ...In particolare, le performance di Fernando Alonso e Sebastian Vettel. Riccardo Ceccarelli è approdato in Formula Uno nel 1989 come medico per piloti e team. Ha fondato Formula Medicine che segue ...