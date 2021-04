Daydreamer, anticipazioni 5-9 aprile: il diabolico piano di Yigit (Di sabato 3 aprile 2021) Nei prossimi episodi di Daydreamer, Yigit metterà in atto un diabolico piano contro Sanem. L'uomo, come rivelano le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 5 al 10 aprile, farà in modo che un uomo denunci la Aydin con l'accusa di aver creato una crema che provoca allergie. Nel frattempo, Emre dopo essersi licenziato, convincerà Leyla a fare lo stesso per intraprendere insieme una nuova attività in campo musicale. Intanto, Nihat rimasto solo per qualche giorno, mangerà in maniera eccessiva ed avrà un malore. Infine, Can e Sanem scopriranno di essere esattamente l'opposto del prototipo di partner ideale dell'altro. Daydreamer, trame 5-9 aprile: Emre e Leyla si licenziano, Nihat si sente male Le anticipazioni ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 3 aprile 2021) Nei prossimi episodi dimetterà in atto uncontro Sanem. L'uomo, come rivelano lerelative alle puntate in onda dal 5 al 10, farà in modo che un uomo denunci la Aydin con l'accusa di aver creato una crema che provoca allergie. Nel frattempo, Emre dopo essersi licenziato, convincerà Leyla a fare lo stesso per intraprendere insieme una nuova attività in campo musicale. Intanto, Nihat rimasto solo per qualche giorno, mangerà in maniera eccessiva ed avrà un malore. Infine, Can e Sanem scopriranno di essere esattamente l'opposto del prototipo di partner ideale dell'altro., trame 5-9: Emre e Leyla si licenziano, Nihat si sente male Le...

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni DayDreamer, anticipazioni dal 5 al 9 aprile: le trame della settimana In particolare Sanem , in DayDreamer anticipazioni 5 aprile continuerà a cercare la collana che ha perso. Per farlo si intrufolerà a casa di Can , ma qui troverà la bandana. Così, per ricambiarlo con ...

Amici 2021, quando va in onda il pomeridiano sabato 3 aprile? Orario e anticipazioni aspettando il serale Al suo posto la soap opera Una Vita alle 14.10, poi DayDreamer - le ali del sogno. Alle 15.30, ... Serale Amici 2021, anticipazioni 3 aprile: ecco chi viene eliminato Stando alle anticipazioni riportate ...

DayDreamer, l'anticipazione della puntata di lunedì 5 aprile Mediaset Play DayDreamer, anticipazioni dal 5 al 9 aprile: le trame della settimana Le anticipazioni DayDreamer della prossima settimana rivelano che Can e Sanem si ritroveranno sempre più vicini. I due innamorati di DayDreamer si ritroveranno a lavorare insieme e non ci saranno ...

DayDreamer, anticipazioni turche: Sanem decide di chiudere con Can e lasciare Istanbul Prosegue l'appuntamento con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate turche che andranno in onda prossimamente anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un ...

