Advertising

GDF : Questa mattina, a Napoli, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato l’ - Tino44588447 : RT @GDF: Questa mattina, a Napoli, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato l’ - anteprima24 : ** Covid Campania, 2.314 nuovi #Positivi: comunicati 34 #Decessi ** - irpiniatimes1 : Covid-19 in Campania: il bollettino della Regione - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, De Luca: 'Mantenere il rigore o avremo altri mesi di calvario' #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Agenzia ANSA

...della minore produzione dei rifiuti legata alla sospensione delle attività produttive per il. ... Eccole Abruzzo, Basilicata, Calabria,, Lazio , Liguria, Molise, Puglia e Toscana. I ...... sono 187 ( - 3): al San Carlo di Potenza 35 nel reparto di malattie infettive, 32 in pneumologia, 9 in medicina d'urgenza, 4 in terapia intensiva e 15 in medicina interna; all'ospedale Madonna ..."La brutta notizia non è il permanere della Campania in zona rossa, ma i 500 morti al giorno in Italia. Numeri che ci impongono di mantenere una posizione di grande rigore e prudenza: allentare ora la ...Roma, 03 aprile 2021. A seguito della pesantissima crisi economica in corso, l’esercito dei lavoratori in nero presente in Italia è in forte espansione. Nell’ultimo anno, ricorda l’Ufficio studi della ...