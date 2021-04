Cosa (non) torna della gita sovranista di Salvini. Scrive Alli (Di sabato 3 aprile 2021) Sembra esserci un terzo incomodo tra Matteo Salvini e Mario Draghi, dal quale il leader leghista dovrebbe guardarsi. Non è Giancarlo Giorgetti ma Viktor Orbán. L’incontro a Budapest dello stesso Orbán con Salvini e il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, annunciato tra squilli di trombe come l’inizio della nuova grande alleanza della destra europea, che supererà un Ppe ormai svoltato a sinistra non ha neppure prodotto lo straccio di un documento programmatico, che sempre accompagna la nascita dei grandi progetti politici. Esistono numerosi motivi per i quali la sbandierata novità non potrà accadere. Andiamo per ordine. La svolta di Salvini con il sostegno al governo Draghi è stata di portata storica per il centrodestra italiano ed europeo, ed è stata apprezzata, per quanto in modo non espresso, ... Leggi su formiche (Di sabato 3 aprile 2021) Sembra esserci un terzo incomodo tra Matteoe Mario Draghi, dal quale il leader leghista dovrebbe guardarsi. Non è Giancarlo Giorgetti ma Viktor Orbán. L’incontro a Budapest dello stesso Orbán cone il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, annunciato tra squilli di trombe come l’inizionuova grande alleanzadestra europea, che supererà un Ppe ormai svoltato a sinistra non ha neppure prodotto lo straccio di un documento programmatico, che sempre accompagna la nascita dei grandi progetti politici. Esistono numerosi motivi per i quali la sbandierata novità non potrà accadere. Andiamo per ordine. La svolta dicon il sostegno al governo Draghi è stata di portata storica per il centrodestra italiano ed europeo, ed è stata apprezzata, per quanto in modo non espresso, ...

