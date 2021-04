Biscotti occhio di bue versione light: con pasta frolla senza zucchero! (Di sabato 3 aprile 2021) Biscotti occhio di bue: pasticcini di pasta frolla ripieni. Una delizia! Biscotti occhio di bue. I dolcetti che ti presentiamo oggi sono pasticcini di pasta frolla ripieni di marmellata o cioccolata. La ricetta che trovate sotto prevede una confettura di fragole light, ma ovviamente possono essere arricchiti a piacere. Gli ingredienti Per sei porzioni gli ingredienti e le quantità necessari sono questi: 200 grammi di farina doppio zero; un rosso d’uovo; un uovo intero; una ventina di gocce di dolcificante (o quanto basta a seconda dei gusti); 90 grammi di burro freddo; un limone biologico; un pizzico di sale; una confezione di marmellata di albicocche o fragole light. La preparazione Il primo passo è preparare la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 3 aprile 2021)di bue: pasticcini diripieni. Una delizia!di bue. I dolcetti che ti presentiamo oggi sono pasticcini diripieni di marmellata o cioccolata. La ricetta che trovate sotto prevede una confettura di fragole, ma ovviamente possono essere arricchiti a piacere. Gli ingredienti Per sei porzioni gli ingredienti e le quantità necessari sono questi: 200 grammi di farina doppio zero; un rosso d’uovo; un uovo intero; una ventina di gocce di dolcificante (o quanto basta a seconda dei gusti); 90 grammi di burro freddo; un limone biologico; un pizzico di sale; una confezione di marmellata di albicocche o fragole. La preparazione Il primo passo è preparare la ...

