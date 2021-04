Astrazeneca, anche l'Olanda sospende il vaccino agli under 60. La Germania: seconda dose possibile con Moderna o Pfizer (Di sabato 3 aprile 2021) Non c'è pace per : anche l' sospende (temporaneamente) la delle persone di età inferiore ai 60 anni. Lo ha annunciato il ministero della Salute olandese, stando a quanto scrive l'agenzia di stampa Anp. Leggi su leggo (Di sabato 3 aprile 2021) Non c'è pace per :l'(temporaneamente) la delle persone di età inferiore ai 60 anni. Lo ha annunciato il ministero della Salute olandese, stando a quanto scrive l'agenzia di stampa Anp.

