Amici 20, ecco chi è stato eliminato tra Rosa Di Grazia e Deddy! Chi sarà stato l'eliminato della terza puntata di Amici 20 tra Rosa Di Grazia e Deddy? Secondo un'indiscrezione riportata dal portale ilvicolodellenews.it, a dire addio al programma sarebbe stata la ballerina: Non posso svelarvi come l'ho saputo, ma vi posso dar per certo che ad essere eliminata è stata Rosa, tra le lacrime in casetta di tutti quanti e la promessa che presto lei e Deddy si rivedranno.

