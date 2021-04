“Un anno fa i pazienti Covid erano il 50%, ora sono il 13%”. Zangrillo smonta gli allarmismi (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano, 2 apr — Il professor Alberto Zangrillo riemerge dal silenzio per fornirci qualche dato di buon auspicio sull’afflusso di malati di Covid negli ospedali. In particolare, il primario di Rianimazione del San Raffaele si riferisce al reparto da lui diretto. Ad oggi, infatti, chi arriva nella struttura ospedaliera avendo contratto la malattia da coronavirus rappresenta il 13% degli ingressi. Una percentuale decisamente inferiore (quasi un quarto) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando i positivi che necessitavano ospedalizzazione erano il 50% dei malati totali. Zangrillo: esistono anche altre patologie oltre al Covid «Siamo passati da una media del 50% di pazienti Covid della prima ondata al 30% di ottobre al 13% di febbraio-marzo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano, 2 apr — Il professor Albertoriemerge dal silenzio per fornirci qualche dato di buon auspicio sull’afflusso di malati dinegli ospedali. In particolare, il primario di Rianimazione del San Raffaele si riferisce al reparto da lui diretto. Ad oggi, infatti, chi arriva nella struttura ospedaliera avendo contratto la malattia da coronavirus rappresenta il 13% degli ingressi. Una percentuale decisamente inferiore (quasi un quarto) rispetto allo stesso periodo dell’scorso, quando i positivi che necessitavano ospedalizzazioneil 50% dei malati totali.: esistono anche altre patologie oltre al«Siamo passati da una media del 50% didella prima ondata al 30% di ottobre al 13% di febbraio-marzo ...

