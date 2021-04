Rt nazionale oggi in calo a 0,98: i dati delle regioni (Di venerdì 2 aprile 2021) L’indice Rt nazionale oggi scende a 0,98. Ma l’incidenza resta alta con 232 casi ogni 100.000 abitanti anche se in calo, come si apprende dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute su Covid-19, che si è appena conclusa. Rt nazionale in calo a 0,98 Questa settimana continua la diminuzione dell’incidenza di Covid-19 in Italia rispetto alla settimana precedente con 232,7 nuovi casi per 100mila abitanti. Nella settimana dal 22 marzo al 28 erano 240,3 per 100mila abitanti, secondo i dati del flusso dell’Istituto superiore di sanità. “L’incidenza comunque resta elevata e ancora lontana dai livelli (50 per 100mila abitanti) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e del ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) L’indice Rtscende a 0,98. Ma l’incidenza resta alta con 232 casi ogni 100.000 abitanti anche se in, come si apprende dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute su Covid-19, che si è appena conclusa. Rtina 0,98 Questa settimana continua la diminuzione dell’incidenza di Covid-19 in Italia rispetto alla settimana precedente con 232,7 nuovi casi per 100mila abitanti. Nella settimana dal 22 marzo al 28 erano 240,3 per 100mila abitanti, secondo idel flusso dell’Istituto superiore di sanità. “L’incidenza comunque resta elevata e ancora lontana dai livelli (50 per 100mila abitanti) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territoriodell’identificazione dei casi e del ...

