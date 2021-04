Pil ancora a passo di gambero Il turismo zavorra il 1° trimestre (Di venerdì 2 aprile 2021) Le restrizioni anti-Covid presentano ancora il conto alla crescita dell’economia italiana, nonostante l’industria tricolore, corra e traini la ripresa in tutta Europa. Così, in attesa che l’Istat diffonda il dato sul Pil del primo trimestre, Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 2 aprile 2021) Le restrizioni anti-Covid presentanoil conto alla crescita dell’economia italiana, nonostante l’industria tricolore, corra e traini la ripresa in tutta Europa. Così, in attesa che l’Istat diffonda il dato sul Pil del primo, Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : Pil ancora a passo di gambero: il turismo zavorra il primo trimestre - gpf70sax : RT @ItalExItalia: Un anno fa @GiuseppeConteIT ci riempiva di miliardi. Io non so ancora come spenderli, veramente. Incredibile. Ho mezzo PI… - LucaGoria79 : RT @ItalExItalia: Un anno fa @GiuseppeConteIT ci riempiva di miliardi. Io non so ancora come spenderli, veramente. Incredibile. Ho mezzo PI… - ItalExItalia : Un anno fa @GiuseppeConteIT ci riempiva di miliardi. Io non so ancora come spenderli, veramente. Incredibile. Ho me… - PBiffoni : @gianlucac1 @ThManfredi @jeuasommenulle Il dramma è che gli investimenti su Pil sono calati in usa, Germania ecc. i… -