Pasqua e Pasquetta 2021: cosa si può fare e non fare in zona rossa dal 3 al 5 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) ‘Italia intera sarà in zona rossa nei giorni 3, 4 e 5 aprile, che comprendono Pasqua e Pasquetta 2021. cosa si può fare e cosa non si può fare in zona rossa durante il lockdown di Pasqua? Ecco tutte le misure in vigore decise dal governo e dalle Regioni. La zona rossa dal 3 al 5 aprile prevede che sia vietato circolare liberamente e che si possa uscire di casa soltanto per tre ragioni: motivi di lavoro, motivi di salute, motivi di estrema urgenza e necessità. Ogni spostamento in zona rossa va giustificato tramite l’autocertificazione o modulo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) ‘Italia intera sarà innei giorni 3, 4 e 5, che comprendonosi puònon si puòindurante il lockdown di? Ecco tutte le misure in vigore decise dal governo e dalle Regioni. Ladal 3 al 5prevede che sia vietato circolare liberamente e che si possa uscire di casa soltanto per tre ragioni: motivi di lavoro, motivi di salute, motivi di estrema urgenza e necessità. Ogni spostamento inva giustificato tramite l’autocertificazione o modulo ...

