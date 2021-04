Libano, il futuro dei bambini è appeso a un filo (Di venerdì 2 aprile 2021) In Libano il futuro dei bambini è appeso a un filo. L’istruzione non dovrebbe essere ne un optional ne un diritto riservato solo a certe elite. Tutti i bambini e i ragazzini dovrebbero avere accesso allo studio, accesso a qualcosa che li possa aiutare a costruirsi un futuro migliore. Purtroppo in Libano non è così Leggi su periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021) Inildeia un. L’istruzione non dovrebbe essere ne un optional ne un diritto riservato solo a certe elite. Tutti ie i ragazzini dovrebbero avere accesso allo studio, accesso a qualcosa che li possa aiutare a costruirsi unmigliore. Purtroppo innon è così

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIBANO - Save the Children: futuro cancellato per molti bambini, che rischiano di non tornare più a scuola dopo 18 mesi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIBANO - Save the Children: futuro cancellato per molti bambini, che rischiano di non tornare più a scuola dopo 18 mesi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIBANO - Save the Children: futuro cancellato per molti bambini, che rischiano di non tornare più a scuola dopo 18 mesi… - napolimagazine : LIBANO - Save the Children: futuro cancellato per molti bambini, che rischiano di non tornare più a scuola dopo 18… - apetrazzuolo : LIBANO - Save the Children: futuro cancellato per molti bambini, che rischiano di non tornare più a scuola dopo 18… -

Ultime Notizie dalla rete : Libano futuro In Libano gli studenti non vogliono pagare tutto il prezzo della crisi economica Bilal, Leen e Lara non sono ottimisti sul futuro dell'educazione in Libano. Però, per loro, come per molti altri ragazzi, il ricordo della "Rivoluzione del 17 ottobre" " l'ondata di proteste che ha ...

La febbre di Gennaro, da domani ... dove accompagna a scuola i bambini palestinesi; con i corridoi umanitari per siriani in Libano. ... Questi giovani sono la speranza di futuro per tanti oppressi a cui camminano al fianco, la speranza ...

Libano, l’arma segreta di Israele contro Hezbollah è la "Ghost Force" La Repubblica Cosa succede lontano da noi: in Libano niente scuola da ottobre 2019 Molti bambini in Libano non vanno a scuola dall'ottobre 2019, più di 1,2 milioni di minori nel Paese non ha frequentato lezioni.

Libano, Save the Children: futuro cancellato per molti bambini , che rischiano di non tornare più a scuola dopo 18 mesi senza istruzione, soprattutto i più poveri e i rifugiati siriani e palestinesi Secondo un nuovo rapporto dell’Organizzazione, dall’inizio della ...

Bilal, Leen e Lara non sono ottimisti suldell'educazione in. Però, per loro, come per molti altri ragazzi, il ricordo della "Rivoluzione del 17 ottobre" " l'ondata di proteste che ha ...... dove accompagna a scuola i bambini palestinesi; con i corridoi umanitari per siriani in. ... Questi giovani sono la speranza diper tanti oppressi a cui camminano al fianco, la speranza ...Molti bambini in Libano non vanno a scuola dall'ottobre 2019, più di 1,2 milioni di minori nel Paese non ha frequentato lezioni., che rischiano di non tornare più a scuola dopo 18 mesi senza istruzione, soprattutto i più poveri e i rifugiati siriani e palestinesi Secondo un nuovo rapporto dell’Organizzazione, dall’inizio della ...