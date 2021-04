Lazio | Inzaghi tra rebus formazione e rinnovo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inzaghi

Chi giocherà al suo posto?ci pensa., Luis Alberto out: Pereira è un'opzione Simone potrebbe lanciare così Andreas Pereira in un ruolo che comunque non è il suo. L'ex Manchester United ...Ciro Immobile è in dubbio per- Spezia. L'attaccante non è al top e potrebbe riposare Contro lo Spezia, non ci sarà Luis ... L'attaccante preoccupain ...C’è un dato che fa particolarmente sorridere a mister Inzaghi. Da 29 partite consecutive casalinghe, la Lazio è imbattuta con le neopromosse: 23 vittorie e 6 pareggi. Inoltre, è la squadra è a sette ...La Lazio, infatti, è alla ricerca di continuità che quasi mai ... Solo una volta in questa stagione la squadra di Inzaghi è riuscita a vincere più di tre gare ed è accaduto a gennaio tra la 16esima e ...