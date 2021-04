Il pesce d’aprile diventa guerriglia | è la manifestazione contro le restrizioni

Leggi su viagginews

(Di venerdì 2 aprile 2021) Sembrava una bufala nata sui social, è degenerato in una rivoltalea Bruxelles per avere un allentamento Sembrava fosse la classica bufala dalanciata attraverso le reti. Invece, il tutto si è trasformato in unadi massa per chiedere l’allentamento delle misure di contenimento. Laimprovvisata si è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com