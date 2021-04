I prezzi medi delle case sono aumentati del 5,6% nel 2020 (Di venerdì 2 aprile 2021) I prezzi medi delle case nelle principali città del mondo sono aumentati del 5,6% nel quarto trimestre del 2020, secondo l’indice residenziale di Knight Frank, pubblicato mercoledì. Di quanto sono aumentati realmente i prezzi medi delle case nel 2020? Si tratta di un aumento dal 3,2% nel 2019 e segna un notevole tasso di crescita Leggi su periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021) Inelle principali città del mondodel 5,6% nel quarto trimestre del, secondo l’indice residenziale di Knight Frank, pubblicato mercoledì. Di quantorealmente inel? Si tratta di un aumento dal 3,2% nel 2019 e segna un notevole tasso di crescita

