Hazel Scott | la donna afro che ha cambiato la storia della TV statunitense

(Di venerdì 2 aprile 2021)stella del jazz e attrice di successo, rivoluzionò la tv americana trent’anni prima di Oprah. Fu la primadi colore a condurre un proprio talk show negli USA.è stata una delle intrattenitrici nere più pagati al mondo e una delle più famose. Eppure, nel corso del tempo, la sua eredità si è persa nella. Chi è? Un’eroina dimenticatanata a Port of Spain l’11 giugno 1920 è stata una musicista, attivista, conduttrice. Una bimba prodigio che ha fattosua bravura al pianoforte il suo lascia passare nello scintillante mondo dello spettacolo. Era il 1939 quando a New York presso il Café Society, primo night club ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Hazel Scott

Sky Tg24

New York, 1939. Al Café Society, primo nightclub della città in cui le persone di colore sono completamente integrate, c’è la fila per ascoltare lei. Una sirena seduta al pianoforte che mostra le spal ...Intervistato da Tmw, l’ex centrocampista di Inter, Juventus e Fiorentina, e attuale capitano e giocatore del Palmeiras, Felipe Melo, ha toccato diversi argomenti soffermandosi in particolare sul momen ...