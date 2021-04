Galli a La7: “Diverse segnalazioni di vaccinati reinfettati con variante inglese, sono casi non gravi. Usiamo dosi basate su virus di un anno fa” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Bisogna fare in fretta con la campagna, perché stiamo usando vaccini basati sul virus che circolava un anno fa. Attualmente purtroppo abbiamo dei casi di reinfezioni tra i vaccinati date da variante inglese”. Lo ha spiegato intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Il virologo ha specificato che “si tratta di infezioni blande, di modesta entità”. “Questo però vuol dire che non ci stiamo battendo per l’immunità di gregge ma perché la gente non vada in ospedale e muoia” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) “Bisogna fare in fretta con la campagna, perché stiamo usando vaccini basati sulche circolava unfa. Attualmente purtroppo abbiamo deidi reinfezioni tra idate da”. Lo ha spiegato intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, Massimo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Il virologo ha specificato che “si tratta di infezioni blande, di modesta entità”. “Questo però vuol dire che non ci stiamo battendo per l’immunità di gregge ma perché la gente non vada in ospedale e muoia” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

