DC Extended Universe | cancellati i film New Gods e The TrenchHDblog it

(Di venerdì 2 aprile 2021) Warner Bros. ha interrotto lo sviluppo di duedel DC: Newe The Trench. Lo studio non ha fornito motivazioni specifiche: si è limitato a dire che si trattava ormai di progetti “legacy” e ha ringraziato il personale che ci aveva lavorato finora. Qualche dettaglio sui: The Trench sarebbe dovuto essere uno spin-off di Aquaman diretto da James Wan, già regista di Aquaman e del futuro Aquaman 2. Wan è cresciuto nel mondo dell’horror: suoi sono Saw e Saw II. L’idea di The Deep era di interpretare in chiave un po’ più horror/thriller il genere deidi supereroi, concentrandosi sui mostri anfibi visti nelcon Jason Momoa. Newè il nome di una serie di fumetti creata da Jack Kirby per DC negli Anni ’70. ...

Warner Bros. ha interrotto lo sviluppo di due film del DC Extended Universe: New Gods e The Trench. Lo studio non ha fornito motivazioni specifiche: si è limitato a dire che si trattava ormai di proge ...Fatto fuori dal prossimo film su Flash in cui sarebbe dovuto apparire, Ray Fisher è tornato a parlare del progetto DC.