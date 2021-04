Covid | a Capodichino nasce il centro vaccinale più grande del Sud

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Abbiamo liberato l’hangar Avio 2 in 5 giorni dalle attrezzature e dagli aerei con uno sforzo organizzativo ed un lavoro incredibile spostando tutto negli hangar diNord, a San Pietro a Patierno”. Così il presidente di Atitech, Gianni Lettieri, sul piùdel Mezzogiorno d’Italia che a fine mese sarà operativo a, in uno degli hangar messo gratuitamente a disposizione alla Regione Campania dall’azienda aeronautica e aerospaziale di Napoli. “Ho sentito il dovere civico – continua Lettieri – di mettere a disposizione parte della struttura di Atitech, come stanno facendo anche altri imprenditori nel mondo: Tronchetti Provera in un capannone della Bicocca, Delta Airlines negli Usa con un hangar come il nostro, Armani che a ...