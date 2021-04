Così la sinergia tra pubblico e privato può tutelare la salute della comunità (Di venerdì 2 aprile 2021) In merito alle ultime disposizioni riguardo al Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, desidero manifestare il mio plauso per l’inclusione, voluta dal Commissario straordinario gen. Figliuolo, della categoria delle strutture sanitarie private nella filiera vaccinale. La Rete Artemisia Lab è in possesso di tutti i requisiti e delle risorse idonee e necessarie a coadiuvare il Sistema Sanitario nell’attività di organizzazione di nuovi punti vaccinali, sedute di inoculazione, registrazione e monitoraggio dei pazienti trattati, al fine di favorire l’auspicato incremento della capacità di somministrazione dei vaccini ed offrire un contributo significativo alla sicurezza della cittadinanza e alla ripartenza del Paese. In particolare Artemisia Lab si impegnerebbe ad implementare i percorsi diagnostici ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 aprile 2021) In merito alle ultime disposizioni riguardo al Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, desidero manifestare il mio plauso per l’inclusione, voluta dal Commissario straordinario gen. Figliuolo,categoria delle strutture sanitarie private nella filiera vaccinale. La Rete Artemisia Lab è in possesso di tutti i requisiti e delle risorse idonee e necessarie a coadiuvare il Sistema Sanitario nell’attività di organizzazione di nuovi punti vaccinali, sedute di inoculazione, registrazione e monitoraggio dei pazienti trattati, al fine di favorire l’auspicato incrementocapacità di somministrazione dei vaccini ed offrire un contributo significativo alla sicurezzacittadinanza e alla ripartenza del Paese. In particolare Artemisia Lab si impegnerebbe ad implementare i percorsi diagnostici ...

enostra : ?? 'Io rifaccio casa così': @daniel_tarozzi, direttore di @itachecambia racconta, insieme alla moglie Emanuela, la… - pm_io1 : @alberico1io @AddoMik @virginiaraggi Magari fosse manutenzione ordinaria. 'Sinergia con le aziende' significa che T… - StalinZio : @Carlo213Ge @titi_il @ego_sono @Voroklimef @lgranati @ZioKlint @giudiiiiiiiii In fondo è sempre così, perché anche… - mscantam : @Gis_Gilbert Anche per me non ha senso fatto così. Ma ritrovo nel recente approccio del ns Governo che ha coinvolto… -

Ultime Notizie dalla rete : Così sinergia Nardò (Lecce) - La chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Boncore sarà presto messa in sicurezza. Grazie alla sinergia tra Comune di Nardò e Regione Puglia, la proprietà delle aree e degli immobili è stata trasferita al nostro ente. Abbiamo risolto così una questione complessa e molto datata, ...

La Polizia di Stato fa riabbracciare al papà suo figlio partito accidentalmente a bordo del treno Grazie alla perfetta sinergia, tra il personale in divisa e il capotreno, il minore è stato preso ...di Carpi che lo hanno prelevato dal treno e riconsegnato al genitore che ha potuto così ...

«Così è rinata Parmalat, in Italia più ricavi di Barilla e Ferrero» Corriere della Sera Grazie allatra Comune di Nardò e Regione Puglia, la proprietà delle aree e degli immobili è stata trasferita al nostro ente. Abbiamo risoltouna questione complessa e molto datata, ...Grazie alla perfetta, tra il personale in divisa e il capotreno, il minore è stato preso ...di Carpi che lo hanno prelevato dal treno e riconsegnato al genitore che ha potuto...