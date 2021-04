CorSport: l’Inter dovrà cedere due giocatori, ma vuole tenersi Lukaku, che valuta 120 milioni (Di venerdì 2 aprile 2021) l’Inter dovrà cedere uno o due giocatori entro il 30 giugno per sistemare il suo bilancio, scrive il Corriere dello Sport, ma è difficile che tra le pedine di cui disfarsi ci sia Lukaku. Il club nerazzurro lo valuta 120 milioni, il doppio del prezzo a cui lo ha comprato. “Di certo, se Conte rispetterà il terzo anno di contratto (ma anche se dovesse arrivare un altro tecnico), è assai complicato pensare all’addio e alla sostituzione di Romelu Lukaku. l’Inter dà al belga una valutazione di 120 milioni, poco meno del doppio di quanto è stato pagato, perché vuole tenerselo. Difficile darle torto, visto quando sta segnando. Chi può permettersi Big Rom? Si è parlato di interessamenti del ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021)uno o dueentro il 30 giugno per sistemare il suo bilancio, scrive il Corriere dello Sport, ma è difficile che tra le pedine di cui disfarsi ci sia. Il club nerazzurro lo120, il doppio del prezzo a cui lo ha comprato. “Di certo, se Conte rispetterà il terzo anno di contratto (ma anche se dovesse arrivare un altro tecnico), è assai complicato pensare all’addio e alla sostituzione di Romeludà al belga unazione di 120, poco meno del doppio di quanto è stato pagato, perchétenerselo. Difficile darle torto, visto quando sta segnando. Chi può permettersi Big Rom? Si è parlato di interessamenti del ...

Advertising

Gianni_Carbini : I pagliacci del @CorSport raccontano che, se l'@Inter vuole sopravvivere, deve cedere almeno 2 dei suoi giocatori… - ArmandoAreniell : RT @90ordnasselA: Due pagine dedicate all’Inter con un “moriremo tutti” da un momento all’altro. Poi chiudi l’articolo ammettendo che sai p… - napolista : CorSport: l’#Inter dovrà cedere due giocatori, ma vuole tenersi #Lukaku, che valuta 120 milioni Poco meno del dopp… - SEMPREFMILAN : RT @macho_morandi: Articolo del corsport sulla vendita di lukaku per problemi economici lo scrive Andre Ramazzotti. Ma sicuramente e’ un co… - Yuro_23 : RT @capuanogio: ?? L'#Inter dovrà cercare di fare una o due cessioni entro il 30 giugno per limitare un passivo atteso in -130 milioni di e… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport l’Inter Mertens all’Inter: il Corriere dello Sport annuncia lo scambio di documenti Forza Napoli