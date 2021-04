Cina, gas e decarbonizzazione: accordo strategico tra Eni e Zhejiang Energy (Di venerdì 2 aprile 2021) Raggiungere il picco delle emissioni di carbonio prima del 2030, salvo poi conseguire la neutralità del carbonio entro il 2060. Questa è soltanto una delle sfide ambientali che dovrà affrontare la Cina nell’immediato futuro. Non a caso, Pechino ha inserito nel XIV Piano quinquennale (2021-2025) tutti gli obiettivi per trasformarsi in una potenza green, ovvero InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 2 aprile 2021) Raggiungere il picco delle emissioni di carbonio prima del 2030, salvo poi conseguire la neutralità del carbonio entro il 2060. Questa è soltanto una delle sfide ambientali che dovrà affrontare lanell’immediato futuro. Non a caso, Pechino ha inserito nel XIV Piano quinquennale (2021-2025) tutti gli obiettivi per trasformarsi in una potenza green, ovvero InsideOver.

