Cassa Integrazione 2021 per Covid, ultime disposizioni dall'INPS: chi può fare domanda (Di venerdì 2 aprile 2021) Il decreto Sostegni ha introdotto nuove disposizioni in merito alle domande di Cassa Integrazione per il Covid, rideterminando il numero massimo di settimane che possono essere richieste dalle aziende che sospendono o riducono l'attività lavorativa, in conseguenza all'emergenza Covid-19, e differenziando sia l'arco temporale in cui è possibile collocare i nuovi trattamenti, sia il numero delle settimane. Vediamo tutte le novità riportate dalla nota ufficiale dell'INPS. ultime novità Cassa Integrazione ordinaria e in deroga per Covid Con il messaggio 26 marzo 2021, n. 1297 l'INPS fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle domande di Cassa Integrazione (ordinaria e in ...

