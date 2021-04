CASERTANA-PALERMO, DUBBI E SCELTE DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI (Di venerdì 2 aprile 2021) Il PALERMO cerca i tre punti nel match in programma sabato pomeriggio contro la CASERTANA.Alle ore 13.00, allo Stadio "Alberto Pinto", andrà in scena la sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. Gli uomini di Giacomo FILIPPI torneranno in campo dopo ben ventuno giorni di sosta forzata frutto di due rinvii contro Monopoli e Foggia a causa del Covid-19.Un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff, quello in programma nel weekend: la compagine campana occupa attualmente il nono posto della classifica del Girone C, a +2 proprio dal PALERMO. Una vittoria, dunque, permetterebbe ai rosanero di sorpassare i rivali. Al cospetto della CASERTANA, i siciliani si presentano quasi al completo. Gli infortunati Accardi e Lancini, infatti, sono tornati a disposizione di ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 aprile 2021) Ilcerca i tre punti nel match in programma sabato pomeriggio contro la.Alle ore 13.00, allo Stadio "Alberto Pinto", andrà in scena la sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. Gli uomini di Giacomotorneranno in campo dopo ben ventuno giorni di sosta forzata frutto di due rinvii contro Monopoli e Foggia a causa del Covid-19.Un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff, quello in programma nel weekend: la compagine campana occupa attualmente il nono posto della classifica del Girone C, a +2 proprio dal. Una vittoria, dunque, permetterebbe ai rosanero di sorpassare i rivali. Al cospetto della, i siciliani si presentano quasi al completo. Gli infortunati Accardi e Lancini, infatti, sono tornati a disposizione di ...

