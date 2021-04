Bobo Vieri e la birra dei bomber: l'ultimo colpaccio, in gol con Bombeer (Di venerdì 2 aprile 2021) Si chiama Bombeer, la birra del bomber. Quindi la birra di Bobo Vieri, campione assoluto dell'Inter, che dopo aver lasciato il calcio ha virato nel mondo dell'imprenditoria. Bombeer è il suo ultimo gioiellino dell'ex calciarore: si tratta di una birra (in varie colorazioni) che sta facendo sul serio imponendosi sul mercato. E' nata dalla collaborazione con 25H Holding, una start up che capo a Driss El Faria. Ora, appena lanciata sul mercato, questa birra s'impone con un accordo stretto con Gros Roma (la grande catena di supermercati). Ma è tutto. Presto, a quanto pare, potrebbe arrivare un altra intesa con i supermercati Conad. Insomma, per Vieri - che nei giorni scorsi ha pubblicato sui social video ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Si chiama, ladel. Quindi ladi, campione assoluto dell'Inter, che dopo aver lasciato il calcio ha virato nel mondo dell'imprenditoria.è il suogioiellino dell'ex calciarore: si tratta di una(in varie colorazioni) che sta facendo sul serio imponendosi sul mercato. E' nata dalla collaborazione con 25H Holding, una start up che capo a Driss El Faria. Ora, appena lanciata sul mercato, questas'impone con un accordo stretto con Gros Roma (la grande catena di supermercati). Ma è tutto. Presto, a quanto pare, potrebbe arrivare un altra intesa con i supermercati Conad. Insomma, per- che nei giorni scorsi ha pubblicato sui social video ...

