Zayn Malik ha colto in pieno qual è la grande tendenza dei capelli in questa primavera (Di giovedì 1 aprile 2021) In tema di avvistamenti di celebrità, va ricordato che Zayn Malik è sfuggente almeno quanto Brad Pitt e Frank Ocean. Riuscire a fotografare l'ex crooner degli «One Direction» è un’impresa assai rara, ma quando si fa immortalare riesce sempre a stupirci. Nell’uscita di quest’ultimo fine settimana con la fidanzata Gigi Hadid e la figlia Khai di sei mesi, per esempio, Malik non si è limitato a dimostrare quanto sia premuroso nelle vesti di padre, ma ha voluto regalarci anche una bella lezione di stile. Il cantante di Pillow Talk ha sfoggiato un look minimalista e grazie a un paio di Derbys con fibbie, jeans lavati a secco e una giacca squadrata indossata su una maglia a girocollo, ha dimostrato che la paternità non gli ha fatto di certo perdere colpi in fatto di stile. In particolare, ha ostentato una nuova tintura, in linea con quella ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 1 aprile 2021) In tema di avvistamenti di celebrità, va ricordato cheè sfuggente almeno quanto Brad Pitt e Frank Ocean. Riuscire a fotografare l'ex crooner degli «One Direction» è un’impresa assai rara, ma quando si fa immortalare riesce sempre a stupirci. Nell’uscita di quest’ultimo fine settimana con la fidanzata Gigi Hadid e la figlia Khai di sei mesi, per esempio,non si è limitato a dimostrare quanto sia premuroso nelle vesti di padre, ma ha voluto regalarci anche una bella lezione di stile. Il cantante di Pillow Talk ha sfoggiato un look minimalista e grazie a un paio di Derbys con fibbie, jeans lavati a secco e una giacca squadrata indossata su una maglia a girocollo, ha dimostrato che la paternità non gli ha fatto di certo perdere colpi in fatto di stile. In particolare, ha ostentato una nuova tintura, in linea con quella ...

Advertising

Tomlinsonxangel : RT @mandyislnfIames: Quando dite che Zayn Malik non ha talento l’unica cosa che riesco a fare è ridere perché proprio non riesco a prenderv… - _lauraaaa______ : @vitortarifa_ Ariana Grande e Zayn Malik - analu_malik : @malu_horanx zayn e conan - copyofalouieh : RT @mandyislnfIames: Quando dite che Zayn Malik non ha talento l’unica cosa che riesco a fare è ridere perché proprio non riesco a prenderv… - poesnz : @vibezayn_ foto do zayn malik nova -