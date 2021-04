Vaccini, record (282 mila) ma allarme carenza dosi. Lazio-Veneto: «Rischio stop». Ma Figliuolo: arrivano (Di giovedì 1 aprile 2021) La campagna vaccinale in Italia tocca un nuovo picco con oltre 282 mila dosi somministrate il 31 marzo (282.158 per l'esattezza), più vicino all'obiettivo di 300 mila fissato nel piano... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 1 aprile 2021) La campagna vaccinale in Italia tocca un nuovo picco con oltre 282somministrate il 31 marzo (282.158 per l'esattezza), più vicino all'obiettivo di 300fissato nel piano...

TgLa7 : ??#Vaccini: ieri record di somministrazioni: oltre 282mila - 055firenze : Vaccini, Giani: 'Giornata record di somministrazioni in Toscana' #vaccino #COVID19

29 mila vaccini in un giorno: record in Toscana. Giani "Grazie ai medici di base" Sono state in tutto 28.937 le iniezioni fatte con i tre vaccini a disposizione, Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Un record reso possibile grazie anche ai medici di famiglia, che hanno aderito alla ...

