Vaccini in farmacia, le perplessità di Cimo-Fesmed su compiti e corso online (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Le prerogative di legge che consentono il riconoscimento del titolo di farmacista non prevedono, sensatamente, che il farmacista possa inoculare Vaccini“. E’ questo quanto afferma la Federazione dei medici Cimo-Fesmed parlando dell’emergenza Covid-19, che sottolinea come “per superare l’ostacolo oggi si propone un breve corso di formazione (on line) della durata di alcune ore, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità. Ci si domanda dunque se il governo ritenga che la competenza professionale, su un atto medico il cui perimetro è definito dalla legge, possa essere acquisita con una mini-formazione a distanza se la valutazione anamnestica è lasciata alla responsabilità del paziente che sottoscrive il consenso informato“. Per la Federazione, la sicurezza delle cure “non può essere ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Le prerogative di legge che consentono il riconoscimento del titolo di farmacista non prevedono, sensatamente, che il farmacista possa inoculare“. E’ questo quanto afferma la Federazione dei mediciparlando dell’emergenza Covid-19, che sottolinea come “per superare l’ostacolo oggi si propone un brevedi formazione (on line) della durata di alcune ore, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità. Ci si domanda dunque se il governo ritenga che la competenza professionale, su un atto medico il cui perimetro è definito dalla legge, possa essere acquisita con una mini-formazione a distanza se la valutazione anamnestica è lasciata alla responsabilità del paziente che sottoscrive il consenso informato“. Per la Federazione, la sicurezza delle cure “non può essere ...

Advertising

TgLa7 : ++ #Vaccini: nel Lazio dal 20 aprile in farmacia per 55-60enni ++ Zingaretti: utilizzeremo #JohnsonJohnson - Agenzia_Ansa : Vaccini nel Lazio dal 20 aprile in farmacia per 55-60enni. Il governatore della regione, Nicola Zingaretti: utilizz… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il governatore Zingaretti: «Useremo il vaccino Johnson&Johnson - zazoomblog : Vaccini in farmacia le perplessità di Cimo-Fesmed su compiti e corso online - #Vaccini #farmacia #perplessità - paolobordignon1 : #1Aprile #vaccinazioni #propagandalive @makkox Oggi primo Aprile, volevo sapere se alla farmacia Pojana sono arri… -