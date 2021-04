Uomini e donne: Nicola Vivarelli si sbugiarda. Mai attratto da Gemma? (Di giovedì 1 aprile 2021) Che cosa provava Nicola Vivarelli Per Gemma Galgani? Oggi il marinaio di Uomini e donne sostiene che è pronto a conoscere donne solo se lo smuovono dal punto di vista fisico (ed estetico), quindi per Gemma ha provato attrazione fisica, anche se poi non si è concretizzato nulla tra di loro? La sua risposta è spiazzante… Nicola Vivarelli, ex marinaio del cuore di Gemma Galgani, da qualche settimana è tornato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 aprile 2021) Che cosa provavaPerGalgani? Oggi il marinaio disostiene che è pronto a conosceresolo se lo smuovono dal punto di vista fisico (ed estetico), quindi perha provato attrazione fisica, anche se poi non si è concretizzato nulla tra di loro? La sua risposta è spiazzante…, ex marinaio del cuore diGalgani, da qualche settimana è tornato Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - marcodimaio : Oggi 1 aprile, #40anni della #poliziadistato. Con la legge 121 del 1981 l’Italia trasformò il Corpo delle guardie d… - OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - appharel : RT @Una_Gioia_Mai: Moltissimi uomini in Italia spiegano alle donne: - come gestire le mestruazioni - quali assorbenti da usare - come gesti… - webanglikethat : RT @Una_Gioia_Mai: Moltissimi uomini in Italia spiegano alle donne: - come gestire le mestruazioni - quali assorbenti da usare - come gesti… -