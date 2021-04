Suez e l’effetto farfalla del gigantismo navale

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ora che la nave portacontainer Ever Given è stata disincagliata nel Canale di, anche i più distratti hanno improvvisamente capito il ruolo portante della logistica e delle infrastrutture a supporto delle catene globali di fornitura e di vendita. E i danni globali di questo “micro” evento hanno d’un colpo confermato la teoria del Caos del matematico Lorenz, meglio conosciuta come ”effetto” (“Può, il batter d’ali di unain Brasile, provocare un tornado in Texas?”), se è vero che Il costo del petrolio è cresciuto del 6% solo nella giornata di mercoledì 23 marzo, andando oltre i 60 dollari al barile. Vediamo con il prof. Luca Lanini, docente di Logistica e Supply Chain Management della facoltà di Economia e Giurisprudenza di Piacenza e Cremona, perché questo è vero. E perché potrebbe succedere ancora. Partiamo dalla ...