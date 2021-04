Scuola, Indire pubblica il repository delle Avanguardie educative (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – Il sito del Movimento «Avanguardie educative» di Indire si arricchisce di un’ulteriore sezione didattica, utile per le scuole primarie e secondarie di I e II grado. Si tratta di un repository contenente tutti i prodotti realizzati a partire dal 2014, anno in cui è partito il Movimento, una community in continua e costante ‘crescita’, fino ad arrivare ad una rete costituita da oltre 1.220 scuole italiane. Leggi su dire (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – Il sito del Movimento «Avanguardie educative» di Indire si arricchisce di un’ulteriore sezione didattica, utile per le scuole primarie e secondarie di I e II grado. Si tratta di un repository contenente tutti i prodotti realizzati a partire dal 2014, anno in cui è partito il Movimento, una community in continua e costante ‘crescita’, fino ad arrivare ad una rete costituita da oltre 1.220 scuole italiane.

