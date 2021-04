Sassuolo, i nazionali azzurri non saranno schierati contro la Roma: il comunicato (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Sassuolo ha deciso che non schiererà i nazionali azzurri nel match dell’Olimpico contro la Roma: il comunicato Il Sassuolo ha deciso che non schiererà i giocatori azzurri rientranti dagli impegni con le nazionali nella sfida contro la Roma. Il comunicato. «A seguito della conclamata positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del “Gruppo Squadra” dell’Italia, il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partita Sassuolo-Roma in programma sabato prossimo 3 Aprile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Ilha deciso che non schiererà inel match dell’Olimpicola: ilIlha deciso che non schiererà i giocatoririentranti dagli impegni con lenella sfidala. Il. «A seguito della conclamata positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del “Gruppo Squadra” dell’Italia, ilCalcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partitain programma sabato prossimo 3 Aprile». Leggi su Calcionews24.com

