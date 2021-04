Sanitari no vax, allarme sostituzioni: ora mancano infermieri e rianimatori (Di giovedì 1 aprile 2021) I provvedimenti presi dal governo per impedire che gli operatori siano a contatto con i pazienti rischiano di rivelarsi un boomerang. Se allontanarli dal posto di lavoro sembra scontato, sostituirli ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 aprile 2021) I provvedimenti presi dal governo per impedire che gli operatori siano a contatto con i pazienti rischiano di rivelarsi un boomerang. Se allontanarli dal posto di lavoro sembra scontato, sostituirli ...

Advertising

ladyonorato : Bonaccini: 'Scandaloso che sanitari no vax rimangano al loro posto'. Scandaloso invece è pretendere di obbligarli a… - fanpage : La linea dura del Governo contro il personale sanitario no vax. - sole24ore : Un decreto #Covid per obbligare medici e infermieri a vaccinarsi. #Draghi: «Non va bene che operatori non vaccinati… - Giampanet : RT @Unomattina: Approvato ieri il nuovo decreto covid valido fino al 30 aprile: esclusa la riapertura a pranzo di bar e ristoranti. Tra le… - Unomattina : Approvato ieri il nuovo decreto covid valido fino al 30 aprile: esclusa la riapertura a pranzo di bar e ristoranti.… -