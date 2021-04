Rudy Zerbi e il video su Instagram girato dal balcone di casa: “La situazione comincia a farsi preoccupante” (Di giovedì 1 aprile 2021) Qualcosa si agita sotto casa di Rudy Zerbi, il critico musicale diventato ormai un volto noto dello spettacolo nonché un volto di Mediaset particolarmente caro a Maria De Filippi, l’artefice del suo successo dopo averlo portato in quel di Amici di Maria De Filippi ove presenzia tuttora come professore. A far “preoccupare” in questi momenti il prof di Amici sarebbero alcune ragazze appostatesi sotto casa sua. Rudy Zerbi, casa sua presa d’assalto dalle fan di Amici A volte la gioventù e una passione ti portano laddove mai immagineresti di andare: sotto casa di Rudy Zerbi. A raccontare quello che è accaduto è stato lo stesso prof di Amci di Amici di Maria De Filippi che nelle sue storie ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Qualcosa si agita sottodi, il critico musicale diventato ormai un volto noto dello spettacolo nonché un volto di Mediaset particolarmente caro a Maria De Filippi, l’artefice del suo successo dopo averlo portato in quel di Amici di Maria De Filippi ove presenzia tuttora come professore. A far “preoccupare” in questi momenti il prof di Amici sarebbero alcune ragazze appostatesi sottosua.sua presa d’assalto dalle fan di Amici A volte la gioventù e una passione ti portano laddove mai immagineresti di andare: sottodi. A raccontare quello che è accaduto è stato lo stesso prof di Amci di Amici di Maria De Filippi che nelle sue storie ...

Advertising

AmiciUfficiale : Sangiovanni dopo aver ricevuto i guanti di sfida incontra il prof Rudy Zerbi per confrontarsi con lui #Amici20 - trash_italiano : Blessing le inquadrature a Rudy Zerbi solo perché c'è questo ragazzo dietro di lui ?? #Amici20 - zazoomblog : Rudy Zerbi fan scatenati sotto casa ma non per lui: “Non mi danno tregua” – VIDEO - #Zerbi #scatenati #sotto… - reinedumondee : L’unico caso in cui Tancredi è salvo al 90% probabilmente è se la prima sfida è tra la squadra Zerbi-Cele vs Arisa/… - Veronic61159975 : Rudy Zerbi nuovo boomer e muti #Amici20 -