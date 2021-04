Rizzoli | “L’arbitro non deve indirizzare la partita | bisogna conoscere le dinamiche di gioco”

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 aprile 2021) “nonlaprendere la decisione più corretta e non è sempre semplice”. Lo ha detto Nicolanel corso di una intervista a Dazn per la quarta stagione di ‘La Mente nel Pallone’, format originale che indaga in profondità con l’aiuto di esperti, mental coach e atleti, il rapporto fra mente e performance sportiva. Con lui Dazn porta il tifoso dentro la testa di un arbitro per scoprire ciò che sta alla base del processo decisionale, un meccanismo da lui definitivo “istintivo, ma di un istinto costruito con la logica”. “Una regola per essere fatta beneessere prima di tutto rispettabile. Se le regole si possono applicare, allora è facile interpretarle”, ha dichiarato. Sulle...