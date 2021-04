PS5 inizia a ingranare in Giappone? Le console vendono ma i giochi arrancano (Di giovedì 1 aprile 2021) Sia PlayStation 5 che Xbox Series X/S sono state incredibilmente difficili da trovare per i fan, con la pandemia globale, una carenza di semiconduttori e i bagarini che hanno tutti avuto un ruolo nella faticosa impresa di reperire una console. Per fortuna, le recenti vendite di PlayStation 5 in Giappone potrebbero segnalare l'inizio di una ripresa. Ad oggi, PlayStation 5 ha venduto 517.916 unità nel suo territorio di origine, e nella settimana che va dal 22 al 28 marzo la console ha venduto un totale di 62.295 unità suddivise in 51.931 per quanto riguarda la versione standard e 10.364 per la versione Digital. Per quanto i recenti numeri siano un miglioramento, la console è ancora dietro alle vendite di Nintendo Switch nella regione. Tuttavia, le scorte della console sono indubbiamente ancora ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 aprile 2021) Sia PlayStation 5 che Xbox Series X/S sono state incredibilmente difficili da trovare per i fan, con la pandemia globale, una carenza di semiconduttori e i bagarini che hanno tutti avuto un ruolo nella faticosa impresa di reperire una. Per fortuna, le recenti vendite di PlayStation 5 inpotrebbero segnalare l'inizio di una ripresa. Ad oggi, PlayStation 5 ha venduto 517.916 unità nel suo territorio di origine, e nella settimana che va dal 22 al 28 marzo laha venduto un totale di 62.295 unità suddivise in 51.931 per quanto riguarda la versione standard e 10.364 per la versione Digital. Per quanto i recenti numeri siano un miglioramento, laè ancora dietro alle vendite di Nintendo Switch nella regione. Tuttavia, le scorte dellasono indubbiamente ancora ...

Advertising

misteruplay2016 : PS5 inizia a ingranare in Giappone? Le console vendono ma i giochi faticano - DataAugmented : RT @Eurogamer_it: #PS5 inizia a ingranare in Giappone? Le console vendono ma i giochi faticano. - Eurogamer_it : #PS5 inizia a ingranare in Giappone? Le console vendono ma i giochi faticano. - GamingTalker : Final Fantasy 14, l'open beta della versione PS5 inizia il 13 aprile - jacopobarchies1 : @CallofDutyIT Io non riesco a terminare il download, arrivato a 43 gb circa la velocità inizia a diminuire quasi a… -