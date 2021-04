Petrolio: in rialzo a New York, +2,03% (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 2,03% a 60,34 dollari al barile. . 1 aprile 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Ilè ina New, dove le quotazioni salgono del 2,03% a 60,34 dollari al barile. . 1 aprile 2021

Advertising

zazoomblog : Petrolio: in rialzo a New York +203% - #Petrolio: #rialzo #+203% - DividendProfit : Petrolio: in rialzo a New York, +2,03% – Economia - CorriereQ : Petrolio: in rialzo a New York, +2,03% - fisco24_info : Petrolio: in rialzo a New York, +2,03%: A 60,34 dollari al barile - fisco24_info : Borsa: Europa positiva con piano Usa, Milano +0,36%: Spread poco sotto 96 punti, petrolio conferma rialzo -