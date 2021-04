**Pd: Letta, ‘io scommetto su evoluzione M5S, sarà responsabilità Conte’** (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Io scommetto sull’evoluzione dei 5 stelle”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta. “I 5 Stelle si sono già evoluti nel Conte 2 con le scelte europee in linea con le nostre. Ora la seconda partita è l’evoluzione oggi e Conte che prende guida dei 5 Stelle avrà la responsabilità di portarli verso una strada che sia compatibile con la nostra”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Iosull’dei 5 stelle”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico, a Porta a Porta. “I 5 Stelle si sono già evoluti nel Conte 2 con le scelte europee in linea con le nostre. Ora la seconda partita è l’oggi e Conte che prende guida dei 5 Stelle avrà ladi portarli verso una strada che sia compatibile con la nostra”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

marcotravaglio : L'ONOREVOLE SOSPENSORIO Si spera vivamente che, dopo tutto il tempo dedicato alle quote rosa nel Pd, Enrico Letta t… - matteosalvinimi : Letta? Uno che passa il tempo a incontrare le sardine, a lottizzare e a chiedere lo Ius Soli ha già i suoi problemi… - repubblica : La sfida di Letta per rimettere il Pd al centro tra correnti da rinsaldare e il nuovo 'manifesto' di Bettini - RaffyM48 : @SLiprino @TheHaller8 @Lucrezi97533276 @mariolavia Informati...fu tutto il PD che diede l'incarico a Renzi di far cadere il governo Letta... - Giuseppe_alari : COSA C’E’ DIETRO LA STRATEGIA CONFLITTUALE DI LETTA CONTRO LA LEGA -