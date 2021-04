Milan, Bennacer: “Ho fame di giocare e vincere. Su Tonali e Kessie…” (Di giovedì 1 aprile 2021) Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV'. Ecco le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 aprile 2021) Ismael, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'TV'. Ecco le sue dichiarazioni

Advertising

SkySport : Milan, Bennacer: 'Scudetto? Non giochiamo per il 2° posto' - MilanLiveIT : ???? #Milan - ???Le parole di #Bennacer al canale tematico del club! - CinqueNews : Milan, Bennacer: «Scudetto? Non giochiamo per il 2° posto» - milanmagazine_ : MILAN - Bennacer: 'Scudetto? Di certo non giochiamo per essere secondi o terzi' - zazoomblog : Milan Bennacer: “Non giochiamo per 2° o 3° posto. Daremo tutto fino alla fine” - #Milan #Bennacer: #giochiamo… -