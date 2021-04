Maurizio Costanzo Show | Tommaso Zorzi e lo scontro con Platinette sulla legge contro l' omofobia

Advertising

AndreaDianetti : 'La televisione buona, si fa con i talenti' (Maurizio Costanzo) Scolpitelo nella pietra all'ingresso degli studi t… - QuiMediaset_it : In seconda serata su #Canale5 nuovo appuntamento con @Costanzo e il suo #MaurizioCostanzoShow… - ecletticamens : È palese che P ha cercato di fare con Tommy il teatrino che avrebbe proposto dalla D’Urso, scordandosi il piccolo p… - Costanzo : Influencer di successo e la famiglia di 'Buona Domenica' sul palco del #MaurizioCostanzoShow ?? Per rivedere la sec… - sincityraddors : RT @esotestarda: Maurizio Costanzo che smonta tutto il teatrino di Platinette con una frase: “Non è accettabile che due ragazzi che si baci… -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo

AlShow, quindi, tra i due è andato in scena uno scontro epico. foto: Red Communications, Kikapress, Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: 'Summer' ...Ospite del salotto delShow , Tommaso Zorzi ha avuto un confronto con Giulia De Lellis , una delle influencer più famose e amate della Penisola. Il vincitore del Grande Fratello Vip , nonché opinionista ...Nel corso della puntata di ieri sera del Maurizio Costanzo Show c'è stato un incontro che non è passato inosservato tra Tommaso Zorzi e Platinette. I due, nel corso degli ultimi tempi si sono punzecch ...Tommaso Zorzi e Platinette non si sono risparmiati durante il Maurizio Costanzo Show: la lite furibonda sfocia in minacce. Cos’è successo? Tommaso Zorzi contro Maurizio Coruzzi, in arte Platinette, al ...