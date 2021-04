L’Italia di Mancini vince | convince e ora sogna l’Europeo

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 1 aprile 2021) Tre partite, tre vittorie e primo posto nel girone. Inizia nel migliore dei modi l’avventura delle qualificazioni mondiali verso Qatar 2022 della Nazionale di Roberto. Il triplo 2-0 su Irlanda del Nord, in casa, e su Bulgaria e Lituania, in trasferta, lancia il tecnico nell’Olimpo azzurro. Venticinque risultati utili consecutivi, come Lippi, e a meno cinque da Vittorio Pozzo, altro calcio, altri tempi. Gli azzurri vincono e convincono, magari non per tutti i novanta minuti di tutte e tre le partite, ma lo fanno per ampi tratti e questo basta in una stagione ricchissima di impegni in cui le gambe spesso non brillano per freschezza.non sbava praticamente mai con l’Irlanda del Nord dove chiude la pratica già nel primo tempo, poi con Bulgaria e Lituania “stecca” un tempo, il secondo a Sofia, il primo a Vilnius, ma alla fine ...