La fine ingloriosa dei "Costruttori". Dovevano salvare il governo Conte ma il loro gruppo è stato sciolto (Di giovedì 1 aprile 2021) I "Costruttori" - quei dieci senatori che, "rubando" un'espressione tesa a progetti politici seri e non al trasformismo parlamentare firmata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) I "" - quei dieci senatori che, "rubando" un'espressione tesa a progetti politici seri e non al trasformismo parlamentare firmata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel ...

Ultime Notizie dalla rete : fine ingloriosa La fine ingloriosa dei "Costruttori". Dovevano salvare il governo Conte ma il loro gruppo è stato sciolto Ed è la fine ingloriosissima di un progetto politico nato male e proseguito peggio , quello della prova di forza di Giuseppe Conte (all'uopo consigliato anche da editoriali giornalistici che furono ...

