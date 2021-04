Juve, riecco Dybala, Arthur in dubbio. Inter, riposa Eriksen? Milan con Rebic dal 1' (Di giovedì 1 aprile 2021) Siete pronti per il rush finale? Dopo la sosta per le nazionali, autentico incubo dei fantacalcisti, si torna in campo per le ultime dieci giornate. Sarà un turno anomalo il ventinovesimo: a causa ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 aprile 2021) Siete pronti per il rush finale? Dopo la sosta per le nazionali, autentico incubo dei fantacalcisti, si torna in campo per le ultime dieci giornate. Sarà un turno anomalo il ventinovesimo: a causa ...

Advertising

Gazzetta_it : Il ritorno della #Joya: con il campo riecco il sorriso. #Pirlo ne ritrova quattro per il derby #Juve - OdeonZ__ : Joya, con il campo riecco il sorriso. Pirlo ne ritrova quattro per il derby - sportli26181512 : Juve, nel derby riecco Dybala. Inter, riposa Eriksen? Milan con Rebic dal 1': Juve, nel derby riecco Dybala. Inter,… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Il ritorno della #Joya: con il campo riecco il sorriso. #Pirlo ne ritrova quattro per il derby #Juve - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Il ritorno della #Joya: con il campo riecco il sorriso. #Pirlo ne ritrova quattro per il derby #Juve -